Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,30 EUR -0,55% (22.01.2024, 20:15)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,29 EUR +0,30% (22.01.2024, 17:41)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der kurzen Rally Ende 2023 hätten es die Auto-Aktien im neuen Jahr schwer. BMW habe seit Jahresbeginn rund 8,3 Prozent verloren, Mercedes rund 6,4 Prozent und Tesla sogar knapp 16 Prozent. Kein Wunder, denn Analysten wie Tom Narayan von der RBC seien gegenüber dem Sektor vor der anstehenden Berichtsaison eher vorsichtig gestimmt.In einer Branchenstudie zum Automobilsektor habe Narayan geschrieben, dass er mit Blick auf die anstehenden Resultate vorsichtig sei. Der Aufbau von Lagerbeständen 2023 werde zwar für die Zulieferer 2024 etwas Gegenwind bedeuten. Für die Hersteller sei die Preis-/Mix-Normalisierung aber ein wesentlicher Gegenwind.Der Experte erwarte insgesamt konservative Prognosen der Unternehmen für 2024. Ein positiver Ausgleich dazu seien die in den letzten Monaten gesunkenen Markterwartungen. Langfristig halte der RBC-Analyst aber an seinen positiven Einschätzungen fest - und erhöhe teilweise sogar die Kursziele.Zwar nicht bei Stellantis, wo vor der Q4-Veröffentlichung am 15. Februar, das Votum der RBC unverändert "outperform - 24 Euro" laute. Und auch nicht bei Tesla, wo es vor den Zahlen am 24. Januar noch immer "outperfrom – 300 Dollar" heiße.Aber bei den Aktien von Mercedes-Benz habe die RBC ihr Kursziel angehoben - und zwar von 85 auf 87 Euro. Die Einstufung sei vor den Q4-Zahlen, welche am 22. Februar veröffentlicht würden, auf "outperform" belassen worden.Von 344 auf 366 Euro habe die kanadische Bank das Kursziel für Ferrari nach oben geschraubt und bleibe damit bei ihrem "outperform"-Rating. Die Q4-Zahlen gebe es vom Sportwagenbauer schon am 2. Februar.Der Automobilsektor stehe nach wie vor unter Druck und die Papiere von BMW, Stellantis und Tesla würden sich aus gutem Grund aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" befinden.Die Aktien von Mercedes ("Aktionär"-Kursziel: 75 Euro) und Ferrari (375 Euro) sind allerdings laufende Empfehlungen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 22.01.2024)Mit Material von dpa-AFX