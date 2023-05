XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,86 EUR +0,68% (17.05.2023, 11:39)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Stuttgarter Autobauer wolle beim Geschäft mit Transportern seine Kosten deutlich reduzieren. "Wir müssen unsere Kosten in den Griff kriegen", habe der Leiter des Geschäftsbereichs Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, am Dienstag gesagt. Um die Profitabilität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, habe die Vans-Sparte eine umfassende Kosteninitiative auf Unternehmens-, Produktions- und Produktebene eingeführt, habe es laut Mitteilung geheißen. Demnach sollten die Fixkosten, wie auch auf Konzernebene, bis 2025 um rund 20% im Vergleich zu 2019 gesenkt werden. Prozesse sollten dafür verschlankt und digitalisiert werden. Die Kostensenkungen sollten auch die Margenaussichten stützen.Die Aussagen zur Entwicklung des Transporter-Geschäfts würden positiv stimmen. Allerdings trage das Geschäft nur 11% zum Gesamtumsatz des Konzerns bei. Die Mercedes-Benz Group-Aktie könne neue Impulse dringend gebrauchen. Das Papier sei zuletzt unter mehrere Unterstützungslinien gerutscht. Nächste Unterstützung warte im Bereich von 66,30 Euro. Im Anschluss liege eine Unterstützung bei 65,85 Euro. Die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie verlaufe bei 64,18 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:68,00 EUR +0,82% (17.05.2023, 11:54)