Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autoabsatz in der Europäischen Union habe sich im Juli ein weiteres Stück von seiner Schwäche aus den vergangenen Jahren erholt. Insgesamt seien 851.156 Pkw neu zugelassen worden und damit 15,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitgeteilt habe. Im Vergleich zum ersten Halbjahr habe sich die Erholung jedoch abgeschwächt.So stehe für die ersten sieben Monate des Jahres ein Plus von 17,6 Prozent auf knapp 6,3 Millionen Autos zu Buche. Das seien aber immer noch 22 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vor-Corona-Jahres. Im Jahr 2022 habe die Knappheit an Elektronikchips und anderen Bauteilen die Autoproduktion gebremst.Nachdem im Juni erstmals mehr rein batterieelektrische Pkw zugelassen worden seien als Dieselautos, hätten die Selbstzünder im Juli mit einem Anteil von 14,1 Prozent wieder um einen halben Prozentpunkt vorn gelegen. Die Nachfrage nach E-Autos sei jedoch kräftig gestiegen: Im Vergleich zu Juli 2022 hätten ihre Neuzulassungen um 60,6 Prozent auf 115.971 Fahrzeuge zugelegt.Insgesamt seien die Pkw-Zulassungen in den meisten Absatzmärkten der EU im Juli um zweistellige Prozentsätze gestiegen, habe der Verband weiter gemeldet. Unter den größten Märkten habe Spanien mit 21,9 Prozent den stärksten Anstieg verzeichnet, gefolgt von Italien mit 20,9 Prozent. In Frankreich und Deutschland seien die Zuwächse mit 15,8 und 13,6 Prozent geringer ausgefallen.Mercedes-Benz und BMW sieht "Der Aktionär" insgesamt klar besser positioniert. Hier bleiben Anleger weiter investiert, beachten aber die Stoppkurse bei 58,00 Euro respektive 95,00 Euro, so Marion Schlegel. (Analyse vom 30.08.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: