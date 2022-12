Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (29.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes habe unter Vorstand Ola Källenius sein Geschäftsmodell Richtung Luxus gedreht. Mit dem Ergebnis, dass dadurch der Umsatz pro Fahrzeug zwischen 2019 und 2021 um 26 Prozent auf 49.800 Euro gestiegen sei und sich die Margen seit mehreren Quartalen im zweistelligen Bereich bewegen würden.Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer jedoch mahne zur Vorsicht. "Mercedes muss aufpassen. Am oberen Ende haben die Elektroautos von Mercedes in China nicht gut funktioniert. Aber genau darauf baut die Luxus-Strategie von Ola Källenius auf. Unter den Deutschen hat Mercedes meiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren den schwierigsten Stand. Luxus hat größere Risiken als es die Strategen im Schwabenland eingeschätzt haben", sage Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär".Im Gegensatz zu Ferdinand Dudenhöffer sähen viele Analysten die Mercedes-Strategie jedoch positiv. Die Kursziele für die Aktie würden von 84 Euro bis zu 100 Euro reichen. Analyst Daniel Schwarz von Stifel gehe sogar davon aus, dass Mercedes-Benz 2023 eigene Aktien zurückkaufen werde. Schwarz traue der Aktie 84 Euro zu.Bullish für Mercedes bleibe auch das US-Analysehaus Bernstein Research. Generell hätten sich die Premium-Hersteller zuletzt besser geschlagen als die Masseproduzenten, so Analyst Daniel Roeska, der für die Aktie Potenzial bis 85 Euro sehe. WKN 766403 ) oder BMW habe es Ola Källenius mit seinem Team geschafft, seine Elektro-Luxus-Limousine EQS mit dem Drive Pilot auszustatten, wodurch autonomes Fahren nach Level 3 ermöglicht werde.Aus technischer Sicht sei die Aktie nach dem letzten Zwischenspurt bis auf 65,52 Euro wieder bis auf 60,50 Euro zurückgekommen. Das Papier trifft im Bereich zwischen 59,50 und 59,00 Euro auf eine stärkere Unterstützungszone, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 29.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link