Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,11 EUR +0,68% (27.10.2022, 09:24)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

58,70 EUR -0,41% (27.10.2022, 09:09)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.10.2022/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Ausbruch aus dem Trendkanal - ChartanalyseWährend die Aktien von Microsoft (-7,7%) und Alphabet (-9,6%) nach Vorlage der Quartalszahlen gestern deutliche Abschläge verbuchen mussten, reagierten die Papiere von Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit Kursgewinnen auf die jüngsten Unternehmensergebnisse, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Zum Handelsschluss habe die Aktie bei 58,94 EUR notiert, womit ein Plus von 1,1% zu Buche gestanden habe. Kurz vor dem Oktober-Ende falle die aktuelle Monatsbilanz damit klar positiv aus. Ausgehend vom Oktober-Tief bei 50,65 EUR hätten sich die Kurse in der zweiten Monatshälfte sogar um 16,4% erholen und dabei am Montag die August-Abwärtstrendgerade überbieten können.Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart sei die Aktie von Mercedes-Benz Group per Tagesschluss aus dem August-Abwärtstrendkanal - der auch als große Flaggen-Konsolidierung interpretiert werden könne - nach oben ausgebrochen.Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsimpulse zu festigen, sollten die Notierungen nun über das Top vom Dienstag bei 59,25 EUR steigen. Darüber würde dann die 60er Marke mit dem September-Top in den Fokus rücken, deren Bremswirkung durch das Mai- und April-Tief bei 60,31 EUR bzw. 60,62 EUR zusätzlich verstärkt werde. Gelinge dort der Break, warte bei 61,43/61,66 EUR direkt die nächste Doppelhürde, die sich aus der trendentscheidenden 200-Tage-Linie und dem August-Hoch zusammensetze. Kurse über diesem Widerstand könnten anschließend ein Heranlaufen an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) möglich machen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: