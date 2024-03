XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

73,24 EUR +1,16% (12.03.2024, 16:02)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz leide am Dienstag unter einem schwachen Ausblick des Sportwagenbauers Porsche. Während viele Analysten bei der Porsche AG zurückrudern würden, seien die Kursziele für die Aktie von Mercedes-Benz Stück für Stück nach oben gesetzt worden.Mercedes-Benz habe vor kurzem solide Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Positiv: Die Aktionäre sollten eine um zehn Cent höhere Dividende i.H.v. 5,30 Euro im Vergleich zum Vorjahr erhalten. Mercedes-Benz wolle zudem weitere eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 3 Mrd. Euro zurückkaufen. Aktuell komme der Stuttgarter Autobauer auf eine Rendite von 8,5% und werde zum zuverlässigen Dividendenzahler. Weitere Details zu Aktienrückkäufen und den bestehenden Beteiligungen könnte es auf der nächsten Hauptversammlung im April geben. Der Aufwärtstrend sei nach wie vor intakt, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:73,40 EUR +1,30% (12.03.2024, 16:17)