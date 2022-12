Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Nische der Luxusautos biete attraktive Renditen. Mercedes habe unter Vorstand Ola Källenius sein Geschäftsmodell "gedreht" und sich mehr und mehr im hochpreisigen Segment positioniert. Dadurch sei der Umsatz pro Auto zwischen 2019 und 2021 um 26 Prozent auf 49.800 Euro geklettert. Gleichzeitig seien die Magen deutlich gestiegen. Die Deutsche Bank und auch Goldman Sachs würden die Strategie von Mercedes begrüßen.Goldman Sachs habe die Mercedes-Benz Group-Aktie anlässlich einer Investorenkonferenz zur europäischen Autoindustrie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 71 Euro belassen. Der Grundtenor in den Präsentationen sei mit Blick auf 2023 vorsichtig optimistisch gewesen, habe Analyst George Galliers in einer Branchenstudie geschrieben. Das kommende Jahr dürfte von einer Verbesserung des Halbleiterangebots und dem Bestreben, das Preis-Mix-Verhältnis aufrechtzuerhalten, geprägt werden. Der Inflationsdruck sollte bei den Herstellern nachlassen, bleibe aber wohl ein Problem für die Zulieferer.Weitaus optimistischer sehe Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa die Zukunft von Mercedes. Von seiner jährlichen Strategieexkursion zum Autokonzern habe er ein ermutigendes Feedback erhalten, habe Analyst Rokossa in einer Studie geschrieben. Einen sehr positiven Eindruck hätten der Ausblick auf 2023, die Strategie und die kommenden Produkte der Stuttgarter gemacht. Sein Kursziel laute 100 Euro.Die zunehmende Preissetzungsmacht des Autobauers und die effektive Kostenumstrukturierung dürften dafür sorgen, dass Mercedes-Benz trotz des zunehmenden Gegenwinds weiterhin im Vergleich zu VW und BMW Margen im zweistelligen Prozentbereich einfahren sollte. Auch technologisch sei Mercedes auf einem guten Weg: Mercedes sei der einzige Hersteller - noch vor Tesla - dessen Elektro-Luxus-Limousine EQS mit dem Drive Pilot ausgestattet sei, der autonomes Fahren nach Level 3 ermögliche.Anleger geben kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link