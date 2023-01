Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

68,30 EUR -0,97% (30.01.2023, 10:06)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

68,35 EUR -0,76% (30.01.2023, 09:52)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (30.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich seit Jahresanfang hervorragend entwickelt. Das Marktumfeld habe gepasst. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase wechsle die Mercedes-Benz Group-Aktie nun wieder auf die Überholspur. Unterstützung gebe es seitens der Analysten. Berenberg habe die Kaufempfehlung mit Ziel von 80 Euro belassen.Eine Abschwächung der Autonachfrage sei 2023 zunehmend wahrscheinlich, so Analyst Adrian Yanoshik in einer Branchenstudie. Allerdings gebe es in diesem Zusammenhang mit dem Markt in China einen potenziellen Joker. Wegen der erwarteten Nachfrageentwicklung und wegen steigender Kosten habe er seine diesjährigen Gewinnerwartungen für den Sektor gesenkt. In den Premium- und Luxus-Segmenten sollten Hersteller aber bessere Voraussetzungen für die Preisgebung haben. Mercedes-Benz bleibe vor diesem Hintergrund sein Favorit.Der Autotitel habe im Laufe des Jahres im Zuge der guten Entwicklung von DAX und Co bereits überproportional zulegen können. Nach einer kurzen Konsolidierungsphase könnte die Mercedes-Benz Group-Aktie nun nachhaltig über das bisherige Jahreshoch steigen und das Hoch aus dem Februar 2022 bei 72 Euro ansteuern.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: