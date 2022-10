XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

57,31 EUR +0,30% (19.10.2022, 16:13)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im Zuge der freundlichen Märkte hätten sich besonders zyklische Werte wieder deutlich erholen können, darunter auch die Mercedes-Benz Group-Aktie. Auch wenn die aktuelle Situation für die Automobilhersteller nicht einfach zu meistern sei und es starke Nachfragerückgänge aufgrund der nachlassenden Konjunktur die Folge sein würden, bleibe "Der Aktionär" davon überzeugt, dass Mercedes-Benz durch die neuen Modelle wie dem EQS, dem erst vor wenigen Tagen vorgestellten EQE und dem EQB in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde.Aus technischer Sicht habe die Mercedes-Benz Group-Aktie zuletzt mehrfach die starke Unterstützung bei 53,10 Euro verteidigt. Nach oben hin habe sie die 50-Tage-Linie bei 56,15 Euro sowie die 100-Tage-Linie bei 57,51 Euro überwunden. Nächster Widerstand sei die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie, die bei 61,87 Euro verlaufe, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:57,55 EUR +0,14% (19.10.2022, 16:28)