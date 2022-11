XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,66 EUR -2,44% (17.11.2022, 15:15)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In den vergangenen Quartalen hätten Preiserhöhungen und sinkende Rabatte sowie gute Verkäufe von teuren Autos die Gewinne und Ergebnismargen des Stuttgarter Autobauers nach oben getrieben. Dieser vorteilhafte Lauf könnte nun ins Stottern kommen. Mercedes-Benz habe im wichtigsten Automarkt der Welt China die Preise senken müssen. Für die reinen Elektromodelle EQE und EQS habe der Hersteller die Verkaufspreise teils deutlich reduziert. Die Margen der batterieelektrischen Top-Modelle in China würden allerdings auf einem gesunden Niveau bleiben und die weltweite Nachfrage nach Mercedes-Pkw bleibe robust, auch in China, so das Management.Der chinesische Markt bleibe der wichtigste Automarkt der Welt. Anleger sollten die weitere Entwicklung im Auge behalten. Kämen die Margen dort weiter unter Druck, werde auch Mercedes-Benz in den nächsten Quartalen keine Rekordzahlen in Sachen Auto-Marge mehr einfahren.Grundsätzlich gelte: Mercedes-Benz profitiere seit mehreren Monaten durch den Fokus auf Luxusautos. Der durchschnittliche Umsatz pro Fahrzeug sei zwischen 2019 und 2021 um 26% auf 49.800 Euro gestiegen. Außerdem sei Mercedes-Benz in Sachen autonomes Fahren gut im Rennen. Mercedes-Benz sei der einzige Hersteller - noch vor Tesla - dessen Elektro-Luxus-Limousine EQS mit dem Drive Pilot ausgestattet sei. Dieser ermögliche autonomes Fahren nach Level 3. Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei eine Halteposition, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link