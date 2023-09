Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Im Zusammenhang mit möglichem Diesel-Abgasbetrug hätten Anleger vor mehr als drei Jahren eine millionenschwere Klage gegen Mercedes-Benz eingereicht. Nun stehe fest, wann der Prozess gegen den Stuttgarter Autobauer beginne. Der 20. Zivilsenat werde am kommenden Mittwoch zum ersten Mal über die Klage verhandeln, wie das Oberlandesgericht am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Prozessauftakt sei als Organisationstermin geplant, um mit den Parteien unter anderem die Strukturierung der Verfahrensführung zu besprechen.Der Musterkläger in dem Prozess werde von der Kanzlei Tilp vertreten. Insgesamt hätten sich dem sogenannten Kapitalanleger-Musterverfahren nach früheren Angaben der Tübinger Rechtsanwälte eine große Anzahl privater und mehr als 200 institutionelle Anleger angeschlossen. Zu den klagenden Investoren würden u.a. Banken, Versicherungen und Pensionsfonds gehören. Zusammengenommen würden sie rund 900 Mio. Euro Schadenersatz von der Mercedes-Benz Group AG fordern.Die Investoren würden dem Autobauer in der Anfang 2020 eingereichten Klage vorwerfen, kapitalmarktrechtliche Pflichten verletzt zu haben. Das Unternehmen habe die Verwendung von illegalen Abschalteinrichtungen in seinen Diesel-Fahrzeugen sowie die hiermit verbundenen Risiken und Kosten dem Kapitalmarkt verschwiegen und die Investoren über die wahren Umstände getäuscht. Zwischen dem 10. Juli 2012 und dem 20. Juni 2018 sei der Aktienkurs der früheren Daimler AG von mehr als 90 Euro auf unter 60 Euro gefallen. Die dadurch erlittenen Schäden seien Gegenstand der Klagen, habe es damals geheißen. Das Unternehmen habe sich gegen die Vorwürfe gestellt: "Wir halten die Ansprüche für unbegründet", habe ein Sprecher auf Anfrage gesagt.Nichtsdestotrotz sei Mercedes-Benz einer der deutschen Autobauer, die derzeit am besten positioniert seien. Dementsprechend habe sich die Aktie lange extrem gut behauptet. Seit Juni vollziehe aber auch das Papier von Mercedes-Benz eine Korrektur. Bis auf 64,68 Euro sei es nach unten gegangen. Zuletzt habe sich die Aktie jedoch stabilisieren können. Sobald sie die wichtige 200-Tage-Linie bei knapp 70 Euro Euro nehme, helle sich die Stimmung wieder deutlich auf. Anleger sollten investiert bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link