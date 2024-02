Zahlen und Ausblick hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Positiv gewesen seien die Erhöhung der Dividende und das Aktienrückkaufprogramm. Die Mercedes-Aktie habe zuletzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 65,95 Euro geknackt. Auch die Widerstände bei 68,03 Euro und 72,50 Euro seien überwunden worden. Die nächste Hürde liege bei 76,22 Euro.



Es bleibt dabei: Auch auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie noch immer zu günstig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group. Kurse von 80 Euro bis 85 Euro sollten drin sein. (Analyse vom 29.02.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Stimmen aus dem Lager der Analysten seien nach der Vorlage der Zahlen von Mercedes-Benz deutlich optimistischer geworden: Vor wenigen Tagen habe Tim Rokossa von der Deutschen Bank sein Kursziel um 10 Euro auf 125 Euro angehoben. Philippe Houchois von Jefferies habe nachgezogen und sein Kursziel für die Aktie des Auto-Herstellers von 75 Euro auf 100 Euro nach oben geschraubt.Optimistische Äußerungen der Investmentbank Jefferies zu Mercedes-Benz hätten am Mittwoch die Aktien der Stuttgarter angetrieben. Im Windschatten der Kaufempfehlung hätten sich auch die Papiere anderer deutscher Autobauer verteuert.Mercedes-Titel seien auf den höchsten Stand seit sieben Monaten geklettert. Sie hätten zuletzt mit 1,4 Prozent im Plus bei 73,15 Euro notiert. Damit hätten sie zu den Top-Werten im DAX gehört. Dies gelte auch für die Kursperformance im bisherigen Jahresverlauf mit einem Kursaufschlag von 17 Prozent. Ihnen seien am Mittwoch die Anteilsscheine der Porsche AG, von BMW und Volkswagen mit Kursgewinnen zwischen 0,4 und 1,2 Prozent gefolgt.Jefferies-Analyst Philippe Houchois habe die Aktien von Mercedes-Benz von "hold" auf "buy" hochgestuft. Er sehe den Autohersteller in der Lage, den gesamten Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückzugeben, ohne damit das Geschäft zu beeinträchtigen. Gründe hierfür seien die Finanzkraft, ein durchdachter Umbau und eine etwas weniger zyklische Branche. Die Investitionskosten könne der Konzern dabei stets nach Notwendigkeit nach oben und unten anpassen.Mit einem Kursziel, das von 75 auf 100 Euro erhöht worden seien, steige Houchois im Expertenkreis zu den größten Optimisten für Mercedes-Benz auf. Unter den Analysten toppe nur Deutsche Bank-Experte Tim Rokossa das Kursziel von Jefferies. Tim Rokossa halte bei Mercedes-Benz Kurs von 125 Euro für möglich.Grundsätzlich gelte für Mercedes-Benz: Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Margenausblick sei in Ordnung, hätte aber etwas optimistischer ausfallen dürfen. Positiv sei die Ankündigung einer höheren Dividende in Höhe von 5,30 Euro gewesen. Aktuell komme Mercedes auf eine Rendite von 8,5 Prozent.Mercedes-Benz wolle zudem weitere eigene Aktien im Gesamtwert von bis zu 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Der Rückkauf solle direkt im Anschluss an der aktuellen Rückkaufaktion vom Februar 2023 anschließen und bis zum 7. Juli 2025 abgeschlossen sein.Interessant werde auch sein, ob Mercedes-Benz an seiner Luxus-Strategie festhalten werde. Zumindest in den USA habe der Autobauer zuletzt den Fokus verändert: Weniger High-end, weniger EV, dafür aber mehr preiswerte Verbrenner.Vielleicht gebe es "Luxus light", wenn der reine Luxus an Grenzen stoße. Es werde wohl etwas "dezenter" werden", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research gegenüber "Der Aktionär".