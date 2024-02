Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der abgelaufenen Handelswoche habe die Aktie von Mercedes-Benz nach der Veröffentlichung der Zahlen, der Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie eines weiteren Aktienrückkaufprogramms die Marke von 70 Euro geknackt. Das Ende der Fahnenstange sollte noch nicht erreicht sein. Analysten würden weiteres Potenzial für die Aktie sehen.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Umsatz sei im vergangenen Geschäftsjahr um zwei Prozent auf 153,2 Milliarden Euro gestiegen, während das Betriebsergebnis (EBIT) um vier Prozent auf 19,7 Milliarden Euro zurückgegangen sei. Die viel beachtete Marge im Auto-Geschäft habe bei 12,6 Prozent gelegen.Positiv: Die Aktionäre sollten eine um zehn Cent höhere Dividende im Vergleich zum Vorjahr erhalten.Was den Ausblick angegangen sei, so hätten sich die Analysten etwas mehr vom Mercedes-Management erhofft.Vorstandschef Ola Källenius erwarte eine um Sondereffekte bereinigten Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern zwischen 10 bis 12 Prozent vom Umsatz. Einige Experten hätten gehofft, dass die Prognose zwischen 11 und 13 Prozent liegen würde.Weiteres Potenzial für die Aktie sehe auch Marc-Rene Tonn von Warburg Research. Sein Kursziel laute 94 Euro. Der Fahrzeugbauer habe für 2024 einen soliden Ausblick präsentiert, so Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie.Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Der Margen-Ausblick sei grundsätzlich in Ordnung, hätte aber etwas optimistischer ausfallen dürfen. Positiv sei die Ankündigung einer höheren Dividende in Höhe von 5,30 Euro gewesen. Aktuell komme Mercedes auf eine Rendite von 8,5 Prozent. Mit 29,8 Milliarden Euro auf der hohen Kante hätte Mercedes-Benz die Möglichkeiten weitere Aktien zurückzukaufen. Weitere Details dazu könnte es auf der nächsten Hauptversammlung im April geben.Die Mercedes-Aktie habe zuletzt die für den langfristigen Trend wichtige 200-Tage-Linie bei 65,95 Euro geknackt. Der Widerstand bei 68,03 Euro sei genommen worden. Die nächste Hürde warte bei 72,50 Euro.Es bleibt dabei: Auch auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie noch immer zu günstig, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.02.2024)