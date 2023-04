Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz könne trotz des drohenden Konjunkturabschwungs weiter von hohen Verkaufspreisen zehren. Im ersten Quartal des laufenden Jahres habe der Autobauer beim operativem Gewinn den starken Wert aus dem Vorjahreszeitraum übertroffen. Die Aktie könne wieder Boden machen. Analysten sähen zum Teil deutliches Kurspotenzial.Der Lauf bei teuren Luxusmodellen habe Mercedes-Benz eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft mit Autos beschert - wenn auch die Marge angesichts von höheren Materialkosten und gestiegenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung nicht mehr ganz so glänzend ausgefallen sei wie ein Jahr zuvor. Dafür sei auch vom Geschäft mit Lieferwagen Rückenwind gekommen, die Geschäfte insgesamt hätten unerwartet viel Geld in die Kassen des Konzerns gespült.Analysten hätten sich in ersten Reaktion zufrieden gezeigt mit den Daten: J.P. Morgan habe seine Einschätzung mit "overweight" und das Kursziel von 90 Euro bestätigt. Der Autobauer habe eine weiterhin sehr starke Preissetzungsmacht in seinem Kerngeschäft bewiesen, was positive Rückschlüsse auf die gesamte Branche zulasse, so Analyst Jose Asumendi.Deutsche Bank Research habe Kaufempfehlung ebenfalls bestätigt, sehe die Aktie weiter bei 115 Euro fair bewertet. Die Eckdaten hätten überrascht, habe Analyst Tim Rokossa geschrieben. Dies dürfte den Stuttgartern gute Unterstützung für den Rest des Jahres bieten. Zwar dürfte sich das Preisumfeld in der zweiten Jahreshälfte eintrüben, seine Schätzungen für das Premium-Segment erschienen aber zunehmend konservativ.Anleger bleiben bei der Aktie weiter an Bord und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group AG. (Analyse vom 21.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.