Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Zu Beginn der Woche habe Autoexperte Willi Diez die Unternehmensstrategie von Mercedes-Benz kritisiert. Das Unternehmen sei sehr stark auf den E-Antrieb, auf eine kleine Kundengruppe und auf den Absatzmarkt China ausgerichtet, habe Diez vom Institut für Automobilwirtschaft der Stuttgarter Zeitung gesagt. Die Analysten würden dagegen halten.Mercedes-Chef Ola Källenius verfolge somit "ganz klar eine Hochrisikostrategie", so Diez. Er sei "stark an den Finanzmärkten orientiert und bestrebt, die verfügbaren Mittel sehr konzentriert einzusetzen. Das ist ein Gegensatz zu früheren Zeiten".Bereits einige Wochen zuvor habe sich Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer ähnlich kritisch gegenüber Mercedes-Benz geäußert. "Mercedes muss aufpassen. Am oberen Ende haben die Elektroautos von Mercedes in China nicht gut funktioniert. Aber genau darauf baut die Luxus-Strategie von Ola Källenius auf. Unter den Deutschen hat Mercedes meiner Einschätzung nach in den nächsten Jahren den schwierigsten Stand. Luxus hat größere Risiken als es die Strategen im Schwabenland eingeschätzt haben", habe Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem "Aktionär" gesagt.Die Analysten würden dagegen halten und die Mercedes-Strategie weiterhin positiv sehen. J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi etwa habe zuletzt die Einstufung für Mercedes-Benz auf "overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Ähnlich optimistisch habe sich Bernstein Research geäußert. Die Luxusstrategie des Autobauers und deren Umsetzung würden am Markt immer noch unterschätzt, so Analyst Daniel Roeska. Er empfehle die Aktie mit einem Kursziel von 85 Euro nach wie vor zum Kauf."Der Aktionär" bleibt für die Mercedes-Aktie optimistisch. Die Strategie stimme, fundamental sei die Story nach wie vor intakt. Der erste Support warte bei rund 67,50 Euro. Die nächste horizontale Unterstützung warte dann bei 65,00 Euro. Anleger lassen sich durch die kurzfristigen Schwankungen nicht aus der Ruhe bringen und halten an der Position fest, so Jochen Kauper. (Analyse vom 14.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: