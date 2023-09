Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,25 EUR +0,73% (11.09.2023, 09:09)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

65,83 EUR +0,81% (08.09.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (11.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die chinesischen Hersteller würden mit fortschreitender Elektronachfrage verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Das sei auf der IAA deutlich zu sehen gewesen. Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer vom Marktforscher Center Automotive Research habe von der "IAA der Chinesen" und einer "Zeitenwende, die Europa zum interessanten Markt für chinesische Elektroautos macht" gesprochen.Und dennoch würden viele Analysten positiv für die Aktie von Mercedes-Benz gestimmt bleiben.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Mercedes-Benz vor wenigen Tagen auf "outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska habe in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen europäischer Emissionsvorschriften auf Europas Autobauer unter die Lupe genommen. Seine Prognose über die Einführung von batteriebetriebenen Elektroautos (BEVs) sehe in diesem Bereich keine abrupte Wende in der Marktdurchdringung, sondern einen konstanten Anstieg im Zeitverlauf.Die Aktie von Mercedes habe zuletzt deutlich korrigiert. Von 75,60 Euro sei es bis auf 66,01 Euro nach unten gegangen. Der Support bei 66,90 Euro habe nicht gehalten. Dieser habe sich in der Vergangenheit stets als gute Trading-Chance auf einen Rebound dargestellt. Die nächste Unterstützung liege bei 64,75 Euro. Erst sobald die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie bei 69,77 Euro nehme, helle sich die Stimmung wieder deutlich auf. (Analyse vom 11.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: