Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

60,84 EUR -1,59% (23.10.2023, 15:22)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

61,07 EUR -1,52% (23.10.2023, 15:08)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (23.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Luxus-Strategie des Stuttgarter Autobauers habe zuletzt einen kleinen Dämpfer erhalten. Bei den Vorab-Zahlen zum 3.Quartal habe Mercedes-Benz die Vorgaben nicht ganz erfüllen können. Die Analysten würden trotzdem optimistisch bleiben.Mercedes-Benz bleibe für sie der Favorit unter den europäischen Autobauern. Die Modellpalette und neue Gimmicks im Bereich autonomes Fahren würden zuletzt einmal mehr die Innovationskraft der Mannschaft um Vorstand Ola Källenius unterstreichen.Noch sei die Mercedes-Benz-Story fundamental in Ordnung. Wichtig würden die Zahlen für das dritte Quartal. Mercedes-Benz sei mit seiner Luxus-Strategie zwar weniger anfällig im Vergleich zu Volkswagen, aber auch die Stuttgarter würden mittel- bis langfristig die wachsende Konkurrenz aus China zu spüren bekommen. Aus technischer Sicht bleibe das Chartbild angeschlagen. Die Unterstützungen bei 64,28 Euro und 62,50 Euro hätten nicht gehalten. Die nächste starke Unterstützungszone befinde sich zwischen 61,80 und 60,50 Euro, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link