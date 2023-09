Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz bleibe für die meisten Analysten der Liebling unter den deutschen Autobauern. Vor wenigen Tagen hätten die kanadische RBC und Goldman Sachs ihre Kaufempfehlungen für die Aktie erneuert. Zu Wochenbeginn habe Bernstein Research nachgelegt.RBC-Analyst Tom Narayan bleibe optimistisch für die weitere Entwicklung der Aktie von Mercedes-Benz. Sein Kursziel laute 88 Euro. Ähnlich positiv sei das Ergebnis der letzten Studie von Goldman Sachs-Analyst George Galliers ausgefallen. Galliers glaube weiter an die Branche und dabei insbesondere an Mercedes-Benz. Für die Stuttgarter habe der Experte sein Kursziel zwar um zwei Euro gesenkt, sehe mit 97 Euro allerdings immer noch Luft nach oben.Am Montag habe das US-Analysehaus Bernstein Research nachgelegt. Die Einstufung für Mercedes-Benz bleibe nach einem Gespräch mit einem McKinsey-Autoexperten auf "outperform".Im Fokus hätten die jüngsten Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer zum Verhalten chinesischer Verbraucher gestanden, so Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Demnach sei im Bereich der Elektromobilität Technologie für diese entscheidend und nicht mehr das Markenbild. Da sich die Präferenzen damit verändert hätten, müssten traditionelle Autobauer sich neu erfinden. Außerhalb Chinas allerdings müssten chinesische Hersteller aber noch hinzulernen, um im Wettbewerb zu bestehen. Das Kursziel für die Mercedes-Aktie sehe Analyst Roeska bei 90 Euro.Aus technischer Sicht habe sich die Mercedes-Aktie nach einem kurzen Rebound wieder nach unten entwickelt. Der nächste Support liege bei 64,99 Euro. Falle auch diese Marke, warte eine Unterstützung bei 62,97 Euro auf die Aktie. (Analyse vom 26.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: