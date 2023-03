Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz habe im Zuge der Korrektur am deutschen Aktienmarkt zuletzt Federn lassen müssen. Von rund 75,50 Euro sei es bis auf 70,00 Euro nach unten gegangen. Dennoch: Die Strategie stimme, der Fokus auf Luxus habe sich zuletzt bei den Zahlen positiv bemerkbar gemacht. Auch viele Analysten würden für die Aktie optimistisch bleiben.Mercedes-Benz habe in den letzten Quartalen kontinuierlich gute Zahlen geliefert. Firmenchef Ola Källenius habe vor kurzem sogar noch ein Aktienrückkaufprogramm oben drauf gepackt. In Zukunft wolle sich Mercedes auf die weitere Entwicklung der Software konzentrieren. Bis Ende der Dekade solle sich der softwaregetriebene Umsatz im Konzern auf einen hohen einstelligen Milliarden-Euro-Betrag vervielfachen.Dabei gehe Mercedes-Chef Ola Källenius sogar davon aus, dass die Zielgruppe des Autobauers bereit sei, im Vergleich zur Konkurrenz weitaus mehr für Zusatzdienste auszugeben.Die Analysten jedenfalls würden für die Aktie positiv gestimmt bleiben. Die Schweizer Großbank UBS habe die Einstufung für Mercedes-Benz zuletzt auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Erhebungen der UBS zufolge erwögen fast die Hälfte der Verbraucher den Kauf eines vollelektrisch betriebenen Autos, so Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auf Jahressicht sei dies allerdings ein leichter Rückgang, der erste seit Beginn der Erhebung im Jahr 2016. Auf den europäischen Märkten gebe es Bedenken, ob man sich ein solches Fahrzeug leisten könne. Hinter Tesla, BMW, Audi und Toyota sei Mercedes die für Elektromobilität fünftbekannteste Marke.Die DZ BANK sehe Potenzial für die Aktie bis 85 Euro. Das Papier von Mercedes-Benz sollte kurz- bis mittelfristig auch von einer attraktiven Dividendenrendite und dem Aktienrückkaufprogramm profitieren, so Analyst Michael Punzet.Fundamental sei die Story intakt. Der Fokus auf Luxus zahle sich durch höhere Verkaufspreise pro Fahrzeug und höhere Margen aus. Auch die Software-Strategie sei stimmig. Aus charttechnischer Sicht befinde sich die Aktie im intakten Aufwärtstrend, trotz des jüngsten Rücksetzers.Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2023)