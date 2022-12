Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (19.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die zunehmende Preissetzungsmacht des Stuttgarter Autobauers und die effektive Kostenumstrukturierung dürften dafür sorgen, dass Mercedes-Benz trotz des zunehmenden Gegenwinds auch 2023 Margen im zweistelligen Bereich einfahren sollte. Das werde die Mercedes-Benz Group-Aktie stützen. Die Investmentbank Stifel und das US-Analysehaus Bernstein Research würden für das Papier Potenzial sehen.Mercedes-Benz habe unter Vorstand Ola Källenius sein Geschäftsmodell erfolgreich gedreht und sich mehr und mehr im hochpreisigen Segment positioniert. Dadurch sei der Umsatz pro Fahrzeug zwischen 2019 und 2021 um 26% auf 49.800 Euro gestiegen. Gleichzeitig seien die Margen deutlich gestiegen.Mercedes-Benz werde 2023 auch Aktien zurückkaufen, was Analyst Daniel Schwarz von der Investmentbank Stifel positiv stimme. Ausschüttungen an die Aktionäre dürften für die deutschen Hersteller auch 2023 ein wichtiges Thema sein und erlaubten - richtig umgesetzt - eine Neubewertung der Aktien. Schwarz Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie laute 84 Euro.Bullish für Mercedes-Benz bleibe auch das US-Analysehaus Bernstein Research. Generell hätten sich die Premium-Hersteller besser geschlagen als die Masseproduzenten. Die Branche unterschätze indes immer noch die strategischen Risiken durch die tiefgreifenden Strukturveränderungen aufgrund des Elektrifizierungstrends sowie der wachsenden Bedeutung von Software, habe Analyst Daniel Roeska geschrieben. Sein Kursziel für die Mercedes-Aktie laute 85 Euro.Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei nach dem letzten Zwischenspurt bis auf 65,52 Euro wieder etwas zurückgekommen. Eine Unterstützung warte bei 59,50 Euro. Anleger sollten investiert bleiben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link