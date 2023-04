Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz habe in Sachen E-Mobilität ambitionierte Ziele. In Märkten, in denen es möglich sei, sollten ab 2030 nur noch Stromer verkauft werden. Um dieses Vorhaben umzusetzen, benötige der Konzern allerdings auch Unterstützung, wie CEO Ola Källenius in einem Interview mit der "FAZ" erklärt habe. Außerdem zeige Källenius auf, wo Porsche als Vorbild für Mercedes diene.Dass E-Fuels bei Neufahrzeugen mit dem Stern keine Rolle spielen würden, habe der Manager erneut unterstrichen. E-Autos seien wesentlich effizienter. Daher würden bei Mercedes die Investitionen in den Verbrennungsmotor bis 2026 um etwa 80 zurückgefahren. Voller Fokus diene hingegen dem Elektroauto. Källenius rechne damit, dass die Transformation schneller komme als erwartet. Jedoch müsse auch die Politik ihren Teil dazu beitragen. Insbesondere bei der Rohstoffversorgung, etwa mit Lithium, benötige man eine europäische, aber auch eine deutsche Rohstoffstrategie.Angesprochen auf den Börsenerfolg habe Källenius erneut den Fokus auf Luxus hervorgehoben. Als Luxushersteller erziele man höhere Gewinnmargen und damit auch höhere Bewertungen. Mercedes habe zuletzt bereits sein Angebot an billigeren Einstiegsmodellen reduziert. Die Strategie werde auch weiterverfolgt. In diesem Zusammenhang habe Källenius auch Porsche beglückwünscht. Der Konzern habe gezeigt, wie es gehe, erfolgreich an der Börse zu sein.Dass das Luxussegment im Automarkt besser abschneiden werde, glaube auch George Galliers von Goldman Sachs. Der Analyst habe daher neben seiner Kaufempfehlung für Porsche auch die positive Einschätzung für Mercedes bestätigt. Das Rating "Kaufen" habe Galliers mit einem Kursziel von 96 Euro unterstrichen. Das entspreche einem Potenzial von über 40 Prozent.Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist vorerst eine Halteposition, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link