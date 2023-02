XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (17.02.2023/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group: Aktienrückkauf treibt Aktienkurs - AktiennewsDie Aktien des deutschen Automobilriesen Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) führen derzeit die Kursgewinne unter den börsennotierten Unternehmen in Deutschland an, so die Experten von XTB.Grund für den Anstieg um fast 2,5 Prozent sei die Ankündigung des Unternehmens, eigene Aktien für insgesamt fast 4 Milliarden Euro zurückkaufen zu wollen. Das Programm selbst werde im März 2023 beginnen und zwei Jahre lang laufen.Die Anleger würden auch auf die Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals 2022 reagieren, die trotz einiger positiver Überraschungen gemischt ausgefallen seien. Der Nettogewinn des Unternehmens für das Gesamtjahr sei um 34% und der Umsatz um 12% angesichts der starken Nachfrage nach den teuersten Mercedes-Modellen und Elektroautos gestiegen. Die teuersten Pkw und Transporter der Marke würden sich dadurch auszeichnen, dass sie die höchsten Margen innerhalb der gesamten verfügbaren Mercedes-Benz-Flotte erwirtschaften würden, so das Unternehmen weiter. Insgesamt werde das Unternehmen im Jahr 2022 2 Millionen Autos verkaufen, 5% mehr als im Vorjahr.Dennoch sei die Stimmung der Anleger durch eine Warnung über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und deren mögliche Auswirkungen auf das Unternehmen in der Zukunft etwas getrübt worden. Zu Beginn des Jahres 2023 sei die Auftragsdynamik bei Neuwagen zurückgegangen. Für 2023 werde mit einem stabilen Umsatzniveau gerechnet, das EBIT solle jedoch leicht sinken.Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:74,21 EUR +0,64% (17.02.2023, 13:41)