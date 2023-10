Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Das Management Mercedes-Benz sei aufgrund der harten Konkurrenzsituation sowie Teilemangel und steigenden Kosten in der Auto-Sparte etwas zurückhaltender für das Gesamtjahr geworden. Konsequenz: Die Aktie sei am Donnerstag unter die psychologisch wichtige Marke von 60 Euro zurückgefallen.Die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite im Autogeschäft solle nun im Gesamtjahr nur noch in der unteren Hälfte der Prognosebandbreite von 12 bis 14 Prozent landen, wie das Management von Mercedes-Benz am Donnerstag mitgeteilt habe. Der Preiswettbewerb bei Elektrofahrzeugen sei "brutal", habe Finanzvorstand Harald Wilhelm auf einer Medienkonferenz im Anschluss an die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal gesagt.Der Rückgang bei der Nachfrage, der sich auf Premiummarken wie Mercedes und Porsche AG auswirke, deute darauf hin, dass selbst Luxuskäufer immer zurückhaltender würden, da die Inflation trotz des Zinsanstiegs hoch bleibe.Die Zahlen sowie der neue Ausblick des Managements, der etwas pessimistischer ausgefallen sei, spiegele sich auch in den neuesten Einschätzungen der Analysten wider.J.P. Morgan-Analyst Jose Asumendi habe seine Gewinnschätzungen für 2023 und 2024 gekürzt, um damit höhere Zulieferer-Kompensationen im Jahresvergleich zu reflektieren. Die Geschäfte dürften im nächsten Jahr nicht gerade exponentiell zulegen, eher dürfte Mercedes die Preismacht im Premium-Segment bewahren wollen, so der Experte. Das Kursziel habe Asumendi von 90 auf 78 Euro reduziert.Der Autobauer habe mit dem rückläufigen Umsatz sowie dem bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) die Erwartungen verfehlt, habe RBC-Analyst Tom Narayan geschrieben. Zudem hätten die Stuttgarter nun für 2023 mit einer Marge für das Pkw-Geschäft in der unteren Hälfte der bisherigen Zielspanne gerechnet, was unter der Konsensschätzung liege. Sein Kursziel für die Aktie laute 88 Euro.Zuletzt habe Mercedes mit seinen Quartalszahlen und steigenden Margen Analysten und Anleger immer wieder zufrieden gestellt. Die Q3-Zahlen würden eine Normalisierung signalisieren. Wichtig werde das Schlussquartal. Wie würden sich die Marge innerhalb der wichtigen Auto-Sparte und der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug entwickeln? Zuletzt habe Mercedes den Verkaufspreis pro Auto von 51.000 Euro (2019) auf 72.000 Euro (2022) steigern können.Mercedes-Benz sei mit seiner Luxus-Strategie zwar weniger anfällig im Vergleich zu Volkswagen, aber auch die Stuttgarter würden mittel- bis langfristig die wachsende Konkurrenz aus China zu spüren bekommen.Grundsätzlich sei Mercedes mit dem MMA-Baukasten sowie dem neuen CLA für die Zukunft gut positioniert.Aus technischer Sicht bleibe das Chartbild angeschlagen. Die Supports bei 64,28 Euro und 62,50 Euro sowie die Unterstützungszone zwischen 61,80 Euro und 60,50 Euro hätten nicht gehalten. Jetzt sollte die Aktie zwischen 57,50 Euro und 55,50 Euro einen Boden finden. (Analyse vom 27.10.2023)