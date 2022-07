Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Daimler habe zuletzt deutlich unter Druck gestanden. Auch am heutigen Donnerstag verliere der Titel 0,3 Prozent auf 51,37 Euro und befinde sich damit nur knapp über ihrem jüngst markierten Jahrestief von 50,62 Euro. Auch die Analysten hätten zuletzt ihre Kursziele reduziert, die Einschätzungen seien aber klar optimistisch geblieben.Das Analysehaus Warburg Research habe das Kursziel für Mercedes-Benz vor den anstehenden Quartalszahlen am 27. Juli von 99 auf 95 Euro gekappt, aber das Rating auf "Buy" belassen. Wie Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben habe, rechne er mit einem starken zweiten Quartal für den Autobauer - trotz steigender Kostenbelastungen und einem schwächeren Absatz in China. Das Kursziel sinke leicht wegen überarbeiteter Annahmen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Mercedes-Benz von 93 auf 88 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. In Q2 dürften sich Produktionsstörungen und höhere Rohmaterialpreise bei Mercedes und BMW in niedrigeren Margen bemerkbar gemacht haben, habe Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Bei Mercedes hätten seine bis 2024 angepassten Schätzungen nun seine neuesten Ansichten reflektiert. Die Zielsenkung habe er außerdem mit einem reduzierten Bewertungsmultiplikator begründet.Die Investmentbank Oddo BHF habe das Kursziel für Mercedes-Benz zuletzt von 85 auf 75 Euro reduziert, aber ebenfalls das Votum auf "Outperform" belassen. Die bevorstehende Berichtssaison werde die Diskussionen um die Aussichten der Autobranche kaum verstummen lassen, habe Analyst Michael Foundoukidis in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick geschrieben. Die Aktienbewertungen hätten inzwischen eine schwere Rezession im kommenden Jahr eingepreist. Auch Foundoukidis sei vorsichtig und habe seine Schätzungen für 2023 gesenkt. Er halte aber den Zeitpunkt für richtig, die unfair abgestraften Favoriten wieder einzusammeln. Er habe hier Stellantis, Mercedes, Ferrari, Michelin und CIE Automotive genannt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link