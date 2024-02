Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz habe am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Trotz gestiegener Kosten und Lieferkettenproblemen habe das Unternehmen die Erwartungen übertreffen können, was die Aktie sprunghaft habe ansteigen lassen. Nun habe sich auch die US-Investmentbank J.P. Morgan zu Wort gemeldet.Analyst Jose Ausmendi habe seine Einstufung auf "overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Autobauer habe insgesamt ein solides Zahlenwerk abgeliefert, vor allem der Free Cashflow und der Dividendenvorschlag seien stark ausgefallen, so der Analyst.Die Aktie notiere kurz nach Handelsbeginn im Bereich von 71,50 Euro und damit rund fünf Prozent im Plus. Nach nur elf Handelstagen sei damit das erste Kursziel des "Aktionär"-Trading-Tipps erreicht. Der nächste Widerstand sei nun das Hoch vom 31. Juli 2023 bei 73,70 Euro.Der Mercedes-Benz-Trade laufe wie geschmiert. Das Zertifikat liege bereits 25 Prozent im Plus. Investierte Anleger können nun erste Gewinne mitnehmen und spätestens jetzt den Stopp auf Break-Even-Niveau nachziehen, so Philipp Schleu von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.