Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.In Q2 habe der DAX-Konzern zwar wegen Lockdowns in China und wegen des Chipmangels wie bekannt deutlich weniger Autos verkauft, habe aber von einer guten Preisentwicklung und dem Trend hin zu teureren Fahrzeugen profitiert. Die Mercedes-Benz Group-Aktie profitiere von den guten News.Vereinzelt hätten Analysten mit einer Erhöhung der Prognosen von Mercedes gerechnet - aber nicht unbedingt im derzeit unsicheren Wirtschaftsumfeld.Besser als erwartet seien die Q2-Ergebnisse ohnehin ausgefallen. Analyst Philippe Houchois von der US-Investmentbank Jefferies habe das Vierteljahr als "erneut sehr stark" bezeichnet. JPMorgan-Experte Jose Asumendi habe vor allem eine positive Nachricht darin gesehen, dass die besser eingeschätzten Aussichten ihren Ursprung in Preis- und Mixeffekten hätten und nicht in der Absatzmenge.Die am Kapitalmarkt viel beachtete, bereinigte operative Marge für die Pkw-Sparte erwarte das Management jetzt zwischen 12 und 14 Prozent, nachdem es vorher einen Wert am oberen Ende der Spanne von 11,5 bis 13 Prozent in Aussicht gestellt habe. Nach sechs Monaten habe Mercedes hier rund 15 Prozent Marge zu Buche stehen, rechne aber im zweiten Halbjahr wegen Kostensteigerungen mit einer Belastung von 2 Prozentpunkten im Vergleich zum ersten Halbjahr.Der Autobauer habe mit den Q2-Zahlen überzeugt. Die Erwartungen der Analysten seien geschlagen worden. Die Mercedes-Benz Group-Aktie reagiere mit einem deutlichen Plus auf die Zahlen. Aus technischer Sicht habe der Titel Luft nach oben bis zur 50-Tage-Linie, die bei 59,82 Euro verlaufe. Knacke die Aktie diese Marke, laute das nächste Etappenziel 62,50 Euro. Hier verlaufe ein horizontaler Widerstand. Wird auch diese Hürde genommen, wäre der Weg bis zur 100-Tage-Linie bei 68,46 Euro frei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link