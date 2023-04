Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz gehöre am heutigen Mittwoch zu den stärksten Werten im deutschen Leitindex. Am Nachmittag gehe es 1,4 Prozent nach oben auf 69,84 Euro. Das Papier profitiere von guten Absatzzahlen. Der Autobauer habe zum Jahresauftakt mehr Autos verkauft und vor allem von einer starken Nachfrage nach teuren Luxusmodellen und Elektroautos profitiert.Mercedes-Benz Cars habe im ersten Quartal 503.500 Einheiten (plus drei Prozent) verkauft, während der Absatz von Top-End- und batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) um 18 Prozent und 89 Prozent zugelegt habe. Trotz anhaltender Störungen in der Lieferkette, konjunkturellem Gegenwind und geopolitischen Unsicherheiten hätten die G-Klasse, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Elektrofahrzeuge des Entry-Segments starke Verkaufszahlen verzeichnet.Der Absatz vollelektrischer Autos sei dabei um 89 Prozent auf 51.600 Fahrzeuge gestiegen und habe damit ein Zehntel des Gesamtverkaufs ausgemacht. Während es bei Mittelklasseautos - dem größten Segment des Autobauers - mit elf Prozent einen spürbaren Absatzrückgang gegeben habe, hätten die besonders teuren Autos rund um S- und G-Klasse sowie den Submarken Maybach und AMG deutlich zugelegt."Die Nachfrage unserer Kunden nach Top-End- und batterieelektrischen Fahrzeugen ist die treibende Kraft für unser Absatzergebnis im ersten Quartal. Darüber hinaus haben wir unser Direktvertriebsmodell in Großbritannien erfolgreich eingeführt. Deutschland sowie zwei weitere Märkte werden im weiteren Jahresverlauf folgen. Ganz besonders freue ich mich schon jetzt auf die bevorstehende Weltpremiere des ersten vollelektrischen Mercedes-Maybach EQS SUV in der kommenden Woche", so Britta Seeger, Mitglied des Vorstands der Mercedes-Benz Group AG, verantwortlich für Mercedes-Benz Cars Vertrieb.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät bei der Mercedes-Benz Group-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 12.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: