Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,41 EUR +1,58% (06.12.2023, 14:56)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,31 EUR +1,40% (06.12.2023, 14:42)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Nachdem zu Beginn der Handelswoche Bernstein Research die Mercedes-Benz Group-Aktie auf ihre Empfehlungsliste gesetzt habe, habe am Dienstag die Deutsche Bank nachgelegt. Aus charttechnischer Sicht habe der Autotitel die 50-Tage-Linie genommen und nehme nun Kurs auf die 100-Tage-Linie.Das Jahr 2024 könne für die weltweiten Automobilhersteller erneut zu einer Achterbahnfahrt werden, habe Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie geschrieben. Denn hinter der konjunkturellen Entwicklung in den USA und Europa stünden noch immer Fragezeichen. Unter den europäischen Herstellern gehöre Mercedes-Benz zu seinen Favoriten. Sein Kursziel für die Aktie laute weiterhin 120 Euro. Optimistisch sei in seinem neuesten Research auch Stephen Reitman von der Société Générale geblieben. Sein Kursziel für den Autotitel laute 75 Euro.Patrick Hummel von der Schweizer Großbank UBS hingegen habe das Kursziel für Mercedes-Benz von 85 auf 78 Euro gekappt, das Rating aber auf "Buy" belassen. In einer Ergebnis-Hochrechnung (EBIT-Bridge) für den Autosektor der Jahre 2023 und 2024 habe er seine vorsichtige Prognose der globalen Absatzvolumina und seine negative Einschätzung des Preis-Mix berücksichtigt, habe Analyst Patrick Hummel in einer Branchenstudie geschrieben. Wachsende Preisnachlässe und schrumpfende Auftragsbücher seien in der EU und den USA bereits Realität. Für die Hersteller außer Porsche AG erwarte er einen EBIT-Rückgang von 20 bis 25 Prozent im Jahresvergleich.Die Mercedes-Benz Group-Aktie ist eine Halteposition, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: