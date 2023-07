Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,66 EUR +1,72% (27.07.2023, 14:07)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

71,63 EUR +2,39% (27.07.2023, 13:53)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz habe dank des guten Laufs bei Lieferwagen und Pkw im vergangenen Quartal auch unter dem Strich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis sei im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 3,64 Milliarden Euro gestiegen, wie das DAX-Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern habe im zweiten Quartal um 6 Prozent auf 5,21 Milliarden Euro zugelegt. Den Umsatz habe der Autobauer dank eines besseren Absatzes um 5 Prozent auf 38,2 Milliarden Euro gesteigert.Analyst Philippe Houchois habe in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das erneut starke Abschneiden in der Lieferwagen-Sparte betont.Weitaus positiver sehe die Mercedes-Aktie RBC-Analyst, Tom Narayan. Der Experte habe Mercedes nach Quartalseckdaten und einem erhöhten Ausblick auf "outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro eingestuft. Das operative Ergebnis (EBIT) des Autobauers habe die Konsensschätzungen übertroffen, habe Analyst Narayan in einer Studie geschrieben. Auch die höhere EBIT-Prognose für das Jahr überrasche positiv.Die Aktie könne die guten News gebrauchen. Aus charttechnischer Sicht seien zuletzt wichtige Unterstützungen gefallen. Sowohl die 50-Tage-Linie, die bei 71,90 Euro verlaufe, als auch die 100-Tage-Line bei 71,31 Euro seien nach unten durchbrochen worden. Die guten Zahlen hätten zumindest dafür gesorgt, dass die Aktie wieder etwas Abstand von der für den langfristigen Trend wichtigen 200-Tage-Linie habe gewinnen können. Diese verlaufe aktuell bei 68,18 Euro.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.Aktien der Mercedes-Benz befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.