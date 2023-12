Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Aktie von Mercedes-Benz habe sich nach dem letzten Abverkauf wieder erholt. Dabei habe sich einmal mehr die Range zwischen 52,50 Euro und 55,50 Euro als Unterstützungszone erwiesen. Die Anleger hätten sich mittlerweile wieder auf die gute Marktposition von Mercedes-Benz fokussiert. Bernstein Research empfehle die Aktie zum Kauf.Die Nachfrage im Luxus- und Premiumsegment sei zuletzt aufgrund der hartnäckigen Inflation und steigender Zinsen zurückgegangen. Mercedes jedoch habe eine klare Strategie und im Vergleich zu den meisten anderen europäischen Auto-Herstellern eine hohe Marge. Darüber hinaus habe Mercedes-Benz eine übermäßig hohe Nettoliquidität und eine Dividendenrendite von aktuell 8,5 Prozent.Nicht nur deshalb empfehle das US-Analysehaus Bernstein Research die Aktie von Mercedes-Benz zum Kauf. Die Bilanzen europäischer Autobauer seien in robuster Verfassung, so Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts hoher Barmittelvorräte fordere er Finanzchefs dazu auf, das Geld nicht zu horten und Aktionäre bei der Kapitalverteilung stärker zu berücksichtigen. Damit hätten sie eine echte Chance, die Bewertungen zu erhöhen. Sein Kursziel für die Mercedes-Aktie laute 85 Euro.Erst wenige Tage zuvor habe die US-Bank J.P. Morgan für Mercedes ein Kurspotenzial bis 78 Euro ausgemacht.Nach dem Rücksetzer der Aktie von Mercedes-Benz aufgrund des gedämpften Ausblicks auf das vierte Quartal habe sich das Papier wieder gefangen. Für die Zukunft sei Mercedes gut positioniert. Mercedes habe gute Karten mit seiner MMA-Plattform und dem neuen CLA, der gut zwölf Monate vor der Neuen Klasse von BMW auf dem Markt sein werde. Darüber hinaus habe Mercedes-Benz mit Gordon Wagner einen exzellenten Designer. (Analyse vom 05.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: