Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (06.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stuttgarter Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz wolle ein eigenes Ladenetz für Elektroautos aufbauen. Geplant seien mehr als 10.000 Schnellladepunkte an 2.000 Standorten in Nordamerika, China oder Europa bis Ende des Jahrzehnts, habe der Autobauer am Donnerstag mitgeteilt. Erste Ladeparks in Nordamerika sollten bereits im Laufe des Jahres gebaut werden.Sie sollten nicht nur von Mercedes-Fahrern nutzbar sein, sondern allen Marken offen stehen. "Wir wollen nicht zusehen und abwarten, bis es gebaut ist. Daher errichten wir selbst ein globales Schnellladenetzwerk", habe Mercedes-Chef Ola Källenius gesagt. Dafür wolle das Unternehmen einen einstelligen Milliardenbetrag in die Hand nehmen.Allein für Nordamerika seien Investitionen von über einer Milliarde Euro geplant, etwa die Hälfte davon übernehme der lokale Partner MN8 Energy. In den USA und Kanada sollten bis 2027 etwa 400 Ladeparks mit 2.500 Steckern entstehen. Mercedes-Kunden sollten zu den Ladepunkten mit bis zu 350 Kilowatt Ladeleistung bevorzugten Zugang haben, etwa durch eine Reservierungsfunktion. Die Batterien könnten in unter einer halben Stunde geladen werden, habe es geheißen.Für Europa und China sei man ebenfalls in Gesprächen mit potenziellen Partnern, habe Källenius weiter gesagt. Wann genau dort mit dem Aufbau begonnen werde und wie viele Ladepunkte auch in Deutschland entstehen sollten, habe der Autobauer nicht mitgeteilt. Mercedes-Benz wolle bis 2030 in der Lage sein, nur noch vollelektrisch angetriebene Autos zu verkaufen, wo immer es die Marktbedingungen zulassen würden.Die Mercedes-Benz Group-Aktie präsentiere sich derzeit enorm stark. Am Donnerstag habe der Titel ein neues 6-Monatshoch markiert und damit ein neues positives Signal geliefert. DER AKTIONÄR bleibt zuversichtlich, Anleger bleiben in jedem Fall weiter an Bord, so Marion Schlegel. Der nächste große Widerstand warte in Form des 2022er-Hochs bei 77,90 Euro. (Analyse vom 06.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link