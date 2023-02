Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Die Mercedes-Benz Group AG ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (22.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer habe am Freitag die Anleger vor allem mit dem Ausblick auf 2023 und dem Aktienrückkaufprogramm mehr als zufriedengestellt. Die Mercedes-Benz Group-Aktie sei auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert.Die Analysten hätten sich durch die Bank optimistisch geäußert. Bernstein Research habe seine Kaufempfehlung erneuert. Das Kursziel laute 85 Euro. Der Autobauer habe ein solides Quartal hinter sich und einen disziplinierten Ausblick auf 2023 gegeben, habe UBS-Analyst Patrick Hummel in einer Studie geschrieben. Zudem habe er das angekündigte, milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm gelobt. 79 Euro laute sein Kursziel.Aus charttechnischer Sicht befinde sich der Autotitel im intakten Aufwärtstrend. "Auffällig dabei ist, dass dieser Aufwärtstrend nahezu analog zu der Bollinger-Bandbreite verläuft. Damit lässt sich zumindest das kurz- bis mittelfristige Chance-Risiko-Verhältnis ganz gut einordnen. Gemessen an den charttechnischen Gegebenheiten sowie dem Verhältnis der Bollinger-Bänder lautet dieses: Chance 75,79 Euro. Risiko 71,33 Euro", sage Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel."Sollte die Mercedes-Aktie wirklich auf 71,33 Euro korrigieren, dann wäre besagter Aufwärtstrend davon nicht betroffen. Auch die weiteren markttechnischen Indikatoren deuten kurz- bis mittelfristig auf eine enge Bandbreite und verhältnismäßig geringe Ausschläge hin. Es gibt daher aktuell weder Grund zur überschnellen Kaufpanik, aber auch ebenso wenig zur voreiligen Verkaufspanik", ergänze Utschneider.Die Strategie stimmt, fundamental ist die Story nach wie vor intakt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link