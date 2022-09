Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: BMG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vor allem die Autotitel würden an einem insgesamt schwachen Handelstag schlecht abschneiden. Dem könne sich auch Mercedes-Benz nicht entziehen. Der Titel notiere am Montag mit einem Minus von rund sechs Prozent am DAX-Ende. Neben Gassorgen sorge auch eine negative Studie für den Autosektor für den Kursverlust.Der erneute Gas-Lieferstopp durch Nord Stream 1 bereite Sorgen. Sollten die Gaslieferungen eingestellt bleiben, werde eine Rationierung des Rohstoffs wahrscheinlicher. Dadurch gerate auch Mercedes unter Druck.Ebenfalls belastend auf die Stuttgarter wirke sich eine neue Sektorstudie von Morgan Stanley aus. Die Experten der US-Bank würden für die Branche mit in den kommenden Quartalen zurückgehenden Margen rechnen. Diese bekämen Druck von zwei Seiten. Die verfügbaren Einkommen der Verbraucher würden in dem aktuellen Inflationsumfeld leiden, was zu einer verschlechterten Preisdynamik führe. Zudem seien die Experten kritisch bezüglich der Produktionskosten, die aufgrund der Entwicklung der Kreditkosten ansteigen würden.Trotz der negativen Punkte ist der Autobauer ein interessantes Investment, so Julian Weber von "Der Aktionär". Die Elektrostrategie stimme, zudem würden die Stuttgarter auf hochpreisige Autos setzen, mit denen sie bereits starke Margen erzielen würden. Daher wäre auch ein vorrübergehender Rückgang der Profitabilität verkraftbar. Charttechnisch trübe sich das Bild am Montag wieder etwas ein. Der Support bei 54,50 Euro sei unterschritten worden, die nächste Unterstützung liege bei 52,90 Euro. (Analyse vom 05.09.2022)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz