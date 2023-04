Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,09 EUR -0,51% (28.04.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

69,95 EUR -0,16% (28.04.2023, 09:40)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer werde nach dem guten ersten Quartal in seinen Hauptsparten etwas optimistischer für das Gesamtjahr. Im Kerngeschäft mit Autos erwarte Mercedes-Benz nun die um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern am oberen Ende der Prognosespanne von 12 bis 14 Prozent, wie der Konzern am Freitag in Stuttgart mitgeteilt habe. Bei den Lieferwagen hebe das Management um Chef Ola Källenius den Ausblick auf 11 bis 13 Prozent operative Marge an, bisher hätten 9 bis 11 Prozent Umsatzrendite im Plan gestanden. Für den Gesamtkonzern bleibe es bei den bisher anvisierten Zielen bei Umsatz, Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie für den Barmittelzufluss.Der DAX-Konzern habe bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen präsentiert und damit die Erwartungen von Analysten am Markt übertroffen.Aufgrund dessen habe die UBS zuletzt ihre Kaufempfehlung für die Mercedes-Benz Group-Aktie erneuert. Mit dem bereinigten operativen Gewinn (EBIT) habe der Autobauer die Markterwartung übertroffen, habe Analyst Patrick Hummel geschrieben. Mit Blick auf die Profitabilität im Gesamtjahr könnten die Stuttgarter nun optimistischer werden. Hummels Kursziel laute 85 Euro.Positiv habe sich zuletzt auch Goldman Sachs geäußert. Analyst George Galliers habe den Autotitel nach den Quartalszahlen auf der "Conviction Buy List" mit Kursziel 96 Euro belassen.Gemäß der Bollinger-Band-Analyse dürfte sich aber die Volatilität der Mercedes-Benz Group-Papieren in Grenzen halten. Die Bandbreite erstrecke sich aktuell von 72,02 Euro bis 67,79 Euro.Mercedes habe in den letzten Quartalen Analysten und Anleger mit guten Zahlen verwöhnt. Der Fokus auf Luxus zahle sich nach wie vor aus. Jedoch habe die Strategie auch Schattenseiten: Das mittlere Preissegment werde völlig vernachlässigt. Darüber hinaus bereite derzeit der wichtigste Automarkt der Welt China Sorgen. Im E-Mobility-Segment seien eher die Autos in einer Preisregion um 40.000 Euro gefragt. Modelle wie der hochpreisige EQS hätten sich zuletzt schlecht verkauft. Ob Mercedes mit seiner Luxus-Strategie auch in China erfolgreich sein werde, müsse beobachtet werden.Aus charttechnischer Sicht ergibt sich erst wieder neues Aufwärtspotenzial, sobald die Mercedes-Benz Group-Aktie den Widerstand bei 72,02 Euro nimmt, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)