Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Die Autowerte stünden am Freitag im DAX durch die Bank unter Druck. Die Konzerne hätten zuletzt ihre Auslieferungszahlen präsentiert. Porsche-Vertriebschef Detlev von Platen habe von einem herausfordernden Jahr 2024 gesprochen und dabei vor allem auf die Marktbedingungen in China verwiesen. Mercedes-Benz habe am Donnerstag sogar einen Absatzrückgang im vierten Quartal melden müssen.Von Oktober bis Dezember vergangenen Jahres habe Mercedes-Benz einen Rückgang der Verkaufszahlen hinnehmen müssen. In Schlussviertel hätten die Stuttgarter 514.000 Autos verkauft, was einem Minus von vier Prozent entspreche. Im Gesamtjahr sei man auf insgesamt 2,04 Millionen Pkw gekommen, was in etwa dem Vorjahreswert entsprochen.Der Rückgang in Q4 sei hauptsächlich durch Lieferengpässe bei 48-Volt-Batterien und den Modellwechsel bei der wichtigen E-Klasse verursacht worden. Im Vergleich zu seinem Hauptrivalen BMW, der im letzten Jahr 2,56 Millionen Autos verkauft habe und damit um 6,5 Prozent zugelegt habe, liege Mercedes weiter klar zurück. Die VW-Tochter Audi habe den dritten Platz mit 1,9 Millionen ausgelieferten Autos belegt, was einem Anstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspreche.Mercedes habe jedoch erhebliche Zuwächse im Verkauf von vollelektrisch betriebenen Autos (BEV) verzeichnet. Der Absatz in diesem Bereich sei um 61 Prozent auf 240.600 Autos gestiegen, was einem Anteil von knapp zwölf Prozent am Gesamtabsatz entspreche, verglichen mit gut sieben Prozent im Vorjahr. Der Anteil von BEVs am Gesamtabsatz sei bei BWM aber weiter klar höher. Hier würden die reinen Batterieautos 15 Prozent der Verkäufe ausmachen. Bei Audi liege dieser bei neun Prozent.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät die Mercedes-Benz Group-Aktie zu halten. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link