Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,37 EUR +0,53% (30.01.2024, 18:13)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,26 EUR +0,61% (30.01.2024, 17:37)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (30.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Autobauers Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Ein Absatzrückgang in Q4 habe Mercedes-Benz die Jahresbilanz etwas vermiest. Die Stuttgarter seien im vierten Quartal 2023 auf 514.000 verkaufte Autos gekommen, ein Minus von vier Prozent. Insgesamt habe der Konzern im vergangenen Jahr 2,04 Millionen Autos abgesetzt. Das sei in etwa so viel wie ein Jahr zuvor gewesen. Am 22. Februar werde der Automobilhersteller seine Finanzzahlen für das Jahr 2023 publizieren. Im Vorfeld habe sich die Deutsche Bank zu Wort gemeldet.Analyst Tim Rokossa von der Deutschen Bank habe das Kursziel für Mercedes-Benz vor den Quartalszahlen von 120 auf 115 Euro reduziert, aber das Votum auf "Buy" belassen. Das Segment TEV (Top End Vehicle) dürfte negativ gewirkt haben, habe Rokossa in einer Studie geschrieben. Die Preisbildung sei ansonsten stabil, aber die Komponentenknappheit bei 48 Volt-Systemen hätten auf den Gewinn gedrückt. In der Sparte Vans sei die Dynamik im Jahr 2023 sehr stark gewesen und das Jahresende sollte solide verlaufen sein. Den Bereich Mobility dürften höhere Refinanzierungskosten unter Druck setzen."Das Risiko der Luxus-Strategie ist nach meiner Einschätzung in den letzten Monaten eher gestiegen. Und die Bewährungsprobe mit den neuen oberen Ende Fahrzeuge kommt erst noch. Heute läuft Mercedes noch zu großen Teilen mit den Modellen, die vor der Luxus-Strategie entwickelt wurden", sage Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber dem AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: