Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,27 EUR +0,39% (14.04.2023, 08:56)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

69,79 EUR +0,65% (13.04.2023, 17:35)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (14.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mercedes-Benz habe zum Jahresauftakt von einer starken Nachfrage nach teuren Luxusmodellen und Elektroautos profitiert. Der DAX -Konzern habe in den ersten drei Monaten des Jahres rund 503.500 Pkw abgesetzt, 3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund genug für J.P. Morgan, die Kaufempfehlung zu erneuern.Besonders hervorzuheben bei den Zahlen sei der starke Absatz im renditestarken sogenannten Top-End-Bereich gewesen. Hier habe Mercedes rund 92.000 Autos verkauft, 18 Prozent mehr als im Vorjahr.Ebenfalls positiv: Der Absatz vollelektrischer Autos sei um 89 Prozent auf 51.600 Fahrzeuge gestiegen und habe damit ein Zehntel des Gesamtverkaufs ausgemacht. "Die Nachfrage unserer Kunden nach Top-End- und batterieelektrischen Fahrzeugen ist die treibende Kraft für unser Absatzergebnis im ersten Quartal", habe Vertriebschefin, Britta Seeger, gesagt.Die guten Zahlen sowie die Vorstellung des neuen Elektromodells EQE habe die US-Bank J.P. Morgan aufgenommen, um die Kaufempfehlung für die Aktie von Mercedes-Benz zu erneuern. Das EQE SUV sowie das Oberklassemodell EQS stellten für den Autobauer zwei wichtige Fahrzeugeinführungen dar, um weltweit, aber insbesondere in China, Marktanteile zu gewinnen, habe Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Sein Kursziel für die Aktie laute 90 Euro.Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie zuletzt wieder nach oben gedreht. Ein neues Kaufsignal entsteht, sobald das Papier die 200-Tage-Linie bei 72,04 Euro nimmt, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 14.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link