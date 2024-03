Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 78,00 EUR Kauf Raiffeisen Bank International AG Helge Rechberger 28.02.2024 100,00 EUR Buy Jefferies Philippe Houchois 27.02.2024 125,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 26.02.2024 94,00 EUR Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 23.02.2024 80,00 EUR Overweight Barclays Henning Cosman 23.02.2024 84,00 EUR Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 22.02.2024 86,00 EUR Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 22.02.2024 78,00 EUR Buy UBS Patrick Hummel 22.02.2024 78,00 EUR Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.02.2024



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,25 EUR +0,20% (04.03.2024, 08:07)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

74,09 EUR +0,61% (01.03.2024)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.03.2024/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 125,00 oder 78,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 22.02.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 22. Februar zu entnehmen ist, habe der Autobauer im vergangenen Jahr gestiegene Kosten infolge von Inflation und Lieferkettenstörungen zu spüren bekommen. Das Unternehmen habe zwar mit 153,2 Mrd. Euro gut 2% mehr Umsatz gemacht. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei hingegen um gut 3% auf 20,0 Mrd. Euro gefallen, vor allem weil die wichtige Pkw-Sparte weniger profitabel gearbeitet habe als im starken Vorjahr. Das Konzernergebnis habe um knapp 2% auf 14,5 Mrd. Euro nachgegeben. Die Aktionäre sollten dennoch eine um zehn Cent auf 5,30 Euro erhöhte Dividende je Aktie erhalten. Am Vorabend habe Mercedes zudem einen neuen Aktienrückkauf im Volumen von 3 Mrd. Euro angekündigt.Der gute Lauf bei den Lieferwagen habe die Einbußen in der Pkw-Sparte im vergangenen Jahr nicht wettmachen können. Dort habe Mercedes zwar nach eigenen Angaben im Schnitt 2% höhere Verkaufspreise von 74.200 Euro je Auto erzielt und weniger für Rohstoffe hinblättern müssen. Die hohe Inflation und höhere Kosten in der Lieferkette hätten das aber wieder mehr als aufgefressen. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern im Pkw-Geschäft sei gegenüber dem starken Vorjahr um 2 Prozentpunkte auf 12,6% gesunken. Der Absatz sei wie bereits bekannt stabil bei 2,04 Mio. Pkw geblieben. Bei den Vans habe Mercedes die Verkäufe spürbar steigern und auch deutlich profitabler arbeiten können.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 26.02.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 115,00 auf 125,00 Euro angehoben. Die Aktienrückkäufe überlagerten den Margenrückgang, so der Analyst.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG und liegt bei 78,00 Euro. Analyst Helge Rechberger hat seine Kaufempfehlung in einer Studie vom 28.02.2024 bestätigt. Mercedes-Benz habe es nach anfänglich verhaltenem Ausblick über das gesamte Geschäftsjahr 2023 hinweg vermocht, überzeugende Zahlen einzufahren. Das lasse fast darauf hoffen, dass 2024 eine Wiederholung von 2023 werden könnte. Denn auch nunmehr lese sich der Jahresausblick aus heutiger Sicht fast ein wenig konservativ. Andererseits würden die Herausforderungen branchenweit groß bleiben, sowohl was das geopolitische Umfeld betreffe als auch in Bezug auf strategische Fragen der Positionierung hinsichtlich Antriebsarten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: