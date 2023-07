Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 83,00 Neutral Exane BNP Paribas Dorothee Cresswell 21.07.2023 90,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 18.07.2023 85,00 Buy UBS Juan Perez-Carrascosa 14.07.2023 98,00 Buy Goldman Sachs George Galliers 13.07.2023 92,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 10.07.2023 75,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 09.07.2023 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 04.07.2023 120,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 04.07.2023

Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,29 EUR -1,25% (26.07.2023, 12:24)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

70,37 EUR -1,19% (26.07.2023, 12:10)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.07.2023/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 75,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG wird am 27.07.2023 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Deutsche Bank Research, Tim Rokossa, in einer Studie vom 04.07.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 115,00 auf 120,00 Euro angehoben. Rokossa gehe im ersten Halbjahr von einer Marge am oberen Ende des Zielkorridors aus. Im zweiten Quartal sollte die Profitabilität im Autogeschäft in diesem Korridor gelegen haben, jene im Bereich Vans aber darüber. Mercedes bleibe einer seiner "Top Picks" im Autosektor. Der in seinem Modell berücksichtigte Bewertungszeitraum erstrecke sich nun auf das Jahr 2024.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Philippe Houchois hat sie in einer Studie vom 09.07.2023 weiterhin mit "hold" bewertet. Das Kursziel lautet nach wie vor 75,00 Euro. Anders als bei den US-Wettbewerbern scheine bei den deutschen Autoherstellern die Dynamik steigender Gewinnschätzungen zu stocken, so der Analyst. Das China-Geschäft bleibe hinter ersten Erwartungen zurück. Die Margen bei BMW und Mercedes dürften unter denen des ersten Quartals liegen. Porsche halte sich besser.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: