Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 EUR Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 01.11.2023 70,00 EUR Kaufen DZ BANK Michael Punzet 31.10.2023 65,00 USD Hold Stifel Daniel Schwarz 30.10.2023 85,00 EUR Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 30.10.2023 92,00 EUR Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 30.10.2023 120,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 27.10.2023 75,00 EUR Buy Société Générale - 27.10.2023 50,00 EUR Underperform ODDO BHF - 27.10.2023 78,00 EUR Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 26.10.2023 85,00 EUR Buy UBS Patrick Hummel 26.10.2023 72,00 EUR Hold Jefferies Philippe Houchois 26.10.2023

58,12 EUR +0,28% (06.11.2023, 08:25)



57,90 EUR +0,66% (03.11.2023)



DE0007100000



710000



MBG



DDAIF



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon.







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 120,00 oder 50,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 26.10.2023 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2023 veröffentlichen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. November zu entnehmen ist, habe der Autobauer die starken Vorjahreszahlen angesichts der Wirtschaftsflaute im dritten Quartal nicht halten können. In den Monaten Juli bis September sei das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 8% auf 4,92 Mrd. Euro gesunken,. Auch unter dem Strich hätten die Stuttgarter Einbußen hinnehmen müssen, der Konzerngewinn sei um sieben Prozent auf 3,72 Mrd. Euro zurückgegangen. Mit den Ergebnissen hätten die Schwaben allerdings besser abgeschnitten als von Analysten zuvor befürchtet, auch wenn die wichtige Pkw-Sparte weniger profitabel gewesen sei als von den Experten geschätzt.Einen Lauf habe das Unternehmen weiterhin mit den Lieferwagen, mit denen Mercedes die Gewinne aus dem Tagesgeschäft deutlich habe steigern können. Der Konzernumsatz sei wegen weniger verkauften Autos um 1,4% auf 37,2 Mrd. Euro geschrumpft. Den Jahresausblick habe das Management um Chef Ola Källenius bestätigt, in der Autosparte rechne der Konzern aber nun mit der unteren Hälfte der Prognosebandbreite bei der bereinigten operativen Marge.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 27.10.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung nach Gesprächen mit dem Finanzchef über den jüngsten Kursrutsch auf "buy" belassen. Das Kursziel von 120,00 wurde bestätigt. Aktuelle Probleme hielten wohl 2024 an, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: