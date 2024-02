Kursziel

Mercedes-Benz Group-Aktie Rating

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 80,00 EUR Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 20.02.2024 93,00 EUR Buy Goldman Sachs George Galliers 14.02.2024 78,00 EUR Buy UBS Patrick Hummel 07.02.2024 78,00 EUR Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 02.02.2024 86,00 EUR Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 30.01.2024 115,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 30.01.2024 67,00 EUR Neutral Redburn Atlantic - 24.01.2024 62,00 EUR Underperform Exane BNP Paribas Dorothee Cresswell 13.12.2023 60,00 EUR Equal Weight Barclays Henning Cosman 23.11.2023

Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,11 EUR +0,13% (21.02.2024, 08:29)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,78 EUR -1,26% (20.02.2024)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (21.02.2024/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 115,00 oder 60,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG wird am 22.02.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 30.01.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 120,00 auf 115,00 Euro gesenkt. Das Segment TEV (Top End Vehicle) dürfte negativ gewirkt haben, so der Analyst. Die Preisbildung sei ansonsten stabil, aber die Komponentenknappheit bei 48 Volt-Systemen drückten auf den Gewinn. In der Sparte Vans sei die Dynamik im Jahr 2023 sehr stark gewesen und das Jahresende sollte solide verlaufen sein. Den Bereich Mobility dürften höhere Refinanzierungskosten unter Druck setzen.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Barclays. Analyst Henning Cosman habt sie in einer Studie vom 23.11.2023 von "overweight" auf "equal weight" herabgestuft und das Kursziel von 85,00 auf 60,00 Euro gesenkt. Die Anlagestory sei nicht zerbrochen, aber angeknackst, so Cosman. Der Markt habe von den Stuttgartern mehr Widerstandskraft erwartet, laute sein Fazit mit Blick auf schwächere Quartalszahlen und das gesenkte Profitabilitätsziel. Zudem nähmen die Rabatte zu und der Geschäftsmix verschlechtere sich.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: