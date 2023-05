Kursziel

Mercedes-Benz Group-Aktie

(EUR) Rating

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 108,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 02.05.2023 90,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 01.05.2023 85,00 Overweight Barclays Henning Cosman 01.05.2023 75,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 01.05.2023 92,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 28.04.2023 85,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 28.04.2023 96,00 Conviction Buy Goldman Sachs George Galliers 28.04.2023 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 28.04.2023

Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

66,98 EUR +0,50% (09.05.2023, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

67,13 EUR +0,67% (09.05.2023, 15:52)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (09.05.2023/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 108,00 oder 75,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 28.04.2023 ihre Zahlen für das erste Quartal 2023 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. April zu entnehmen ist, habe der Autobauer in den ersten drei Monaten des Jahres von der Nachfrage nach teuren Autos profitiert und mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis habe um 12 Prozent auf 4,01 Milliarden Euro zugelegt. Der Absatz von Autos sei wie bereits bekannt insgesamt um 3 Prozent gestiegen, wegen des guten Laufs bei Luxuskarossen sei der Umsatz stärker um 8 Prozent auf 37,52 Milliarden Euro geklettert.Dabei habe Mercedes im Schnitt höhere Preise verlangen und damit höhere Materialkosten mehr als ausgleichen können. Vor Zinsen und Steuern sowie um Sonderkosten bereinigt sei das operative Ergebnis um 2 Prozent auf 5,42 Milliarden Euro gestiegen. Mercedes habe bereits vergangene Woche vorläufige Zahlen vorgelegt, die das Unternehmen nun bestätigt habe.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Studie vom 02.05.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 102,00 auf 108,00 Euro angehoben. Der Autokonzern habe in einem herausfordernden Umfeld starke und krisenfeste Ergebnisse abgeliefert, so der Analyst. Er habe seine Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 erhöht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: