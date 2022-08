Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 63,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 04.08.2022 95,00 Overweight Barclays Erwann Dagorne 01.08.2022 105,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 01.08.2022 70,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 29.07.2022 90,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 28.07.2022 74,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 27.07.2022 80,00 Buy UBS Patrick Hummel 27.07.2022 88,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 27.07.2022 95,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 27.07.2022 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 27.07.2022

60,38 EUR +0,38% (09.08.2022, 08:15)



60,47 EUR +2,65% (08.08.2022)



DE0007100000



710000



MBG



DDAIF



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (09.08.2022/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 105,00 oder 63,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 27.07.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, bleibe der Autobauer trotz Chipmangel und Lockdowns in China auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal habe der Konzern den Umsatz aus fortgeführten Geschäften um 7% auf 36,4 Mrd. Euro gesteigert. Die Stuttgarter hätten zwar in den Monaten April bis Juni wegen fehlender Elektronikchips mit 487.100 Pkw rund 7% weniger Autos abgesetzt als ein Jahr zuvor, steigende Preise und der Trend zu teureren Fahrzeugen hätten dem Unternehmen aber in die Karten gespielt. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe um 8% auf 4,94 Mrd. Euro zugelegt und sei damit besser ausgefallen als von Analysten im Schnitt erwartet. Dabei hätten auch Kosteneinsparungen geholfen, habe es von Mercedes geheißen."Den zunehmend komplexen makroökonomischen und geopolitischen Herausforderungen begegnen wir mit erhöhter Umsicht und Widerstandsfähigkeit", so Vorstandschef Ola Källenius. Es gebe gute Gründe, mit Zuversicht nach vorne zu schauen, allen voran eine starke Nachfrage. Das Konzernergebnis sei um 2% auf 3,2 Mrd. Euro gestiegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 01.08.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel von 105,00 Euro wurde bestätigt. Es zeichne sich keine Nachfrageschwäche ab, so der Analyst nach einer Roadshow mit dem Management.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Philippe Houchois hat sie am 04.08.2022 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde auf 63,00 Euro belassen. Im Zuge einer Aktualisierung der Bewertungsmodelle für Mercedes und BMW habe der Analyst seine konservativen Schätzungen für beide Autobauer leicht erhöht. Da beide Unternehmen ähnliche Renditen geliefert hätten, bevorzuge er aus Bewertungsgründen und wegen der Cash-Renditen weiterhin BMW.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: