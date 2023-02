Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 88,00 Buy Berenberg Adrian Yanoshik 24.02.2023 90,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 23.02.2023 102,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 23.02.2023 70,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 22.02.2023 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 22.02.2023 100,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 20.02.2023 85,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 20.02.2023 85,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 17.02.2023 79,00 Buy UBS Patrick Hummel 17.02.2023 88,00 Conviction Buy Goldman Sachs George Galliers 16.02.2023



Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,54 EUR -0,01% (28.02.2023, 08:24)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,59 EUR +0,90% (27.02.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (28.02.2023/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 102,00 oder 70,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 17.02.2023 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. Februar zu entnehmen ist, habe der Autobauer im vergangenen Jahr dank des guten Laufs bei teuren Autos und dank Preiserhöhungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Das Konzernergebnis habe bei 14,8 Mrd. Euro gelegen. Das sei ein Drittel mehr als im Vorjahr gewesen, wenn nur die fortgeführten Geschäfte betrachtet würden. Ein milliardenschwerer Sonderertrag wegen der Abspaltung des Lkw-Geschäfts von Daimler Truck habe den Konzerngewinn 2021 auf über 23 Mrd. Euro hochgetrieben.Die Aktionäre sollten für 2022 eine Dividende von 5,20 Euro je Aktie erhalten. Das seien 20 Cent mehr als vor einem Jahr, damals seien aber auch 70 Cent von Daimler Truck in der Auszahlung enthalten gewesen. Zudem habe Mercedes am Vorabend ein bis zu vier Milliarden Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt.Mercedes-Benz habe den Umsatz 2022 um 12% auf 150 Mrd. Euro gesteigert. Das Unternehmen habe zwar etwas weniger Autos an Endkunden ausgeliefert als im Vorjahr, aber mit 2,04 Millionen Autos rund 5 Prozent mehr Autos im Großhandel abgesetzt. Vor allem aber habe der Verkauf von teuren Top-Modellen wie der S-Klasse, der Tuningtochter AMG und der Luxusmarke Maybach angezogen, was mehr Rendite bringe. Das um Sondereffekte bereinigte Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern habe so um 20% auf 20,66 Mrd. Euro zugelegt. Die operative Marge im Autogeschäft habe um 1,5 Prozentpunkte auf 14,6% angezogen. Im vierten Quartal habe die Autosparte allerdings die Erwartungen von Experten verfehlt - der Konzern habe auf Zahlungen an ausgewählte Lieferanten und eine Inflationsprämie für die Mitarbeiter verwiesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-Rene Tonn, in einer Studie vom 23.02.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 95,00 auf 102,00 Euro erhöht. Das neue Kursziel resultiere hauptsächlich aus den weiter in die Zukunft projizierten Schätzungen, so der Analyst. Die geplante Einführung eines eigenen Betriebssystems durch den Autohersteller eröffne neue geschäftliche Möglichkeiten.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: