Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 14.02.2023 85,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 08.02.2023 73,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 02.02.2023 88,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 31.01.2023 80,00 Buy Berenberg Adrian Yanoshik 27.01.2023 68,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 26.01.2023 79,00 Buy UBS Patrick Hummel 23.01.2023 84,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 19.01.2023 100,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 09.12.2022 74,00 Overweight Barclays Henning Cosman 18.11.2022 - Buy Erste Group Research Hans Engel 18.11.2022

Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,59 EUR +0,12% (16.02.2023, 08:12)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

72,36 EUR +1,23% (15.02.2023)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (16.02.2023/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 68,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG wird am 17.02.2023 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Deutsche Bank Research, Tim Rokossa, in einer Studie vom 09.12.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel von 100,00 Euro wurde bestätigt. Von seiner jährlichen Strategieexkursion zum Autokonzern habe der Analyst ein ermutigendes Feedback erhalten. Einen sehr positiven Eindruck hätten der Ausblick auf 2023, die Strategie und die kommenden Produkte der Stuttgarter gemacht.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Philippe Houchois hat sie in einer Branchenstudie vom 26.01.2023 auf "hold" mit einem Kursziel von 68,00 Euro belassen. Bei der Reise der deutschen Autohersteller in die Elektromobilität stehe BMW wieder an der Spitze, während Mercedes-Benz etwas zu schnell sei und Volkswagen ins Stocken geraten zu sein scheine, so der Analyst.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: