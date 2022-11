Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 85,00 Outperform Bernstein Research Daniel Roeska 31.10.2022 100,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 28.10.2022 95,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 27.10.2022 74,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 27.10.2022 69,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 27.10.2022 95,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 27.10.2022 80,00 Buy Berenberg Adrian Yanoshik 26.10.2022 63,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 26.10.2022 69,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 26.10.2022 72,00 Buy UBS Patrick Hummel 26.10.2022 90,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 26.10.2022

Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,59 EUR +4,29% (04.11.2022)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

59,74 EUR +4,68% (04.11.2022)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.11.2022/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 63,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG hat am 26.10.2022 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Oktober zu entnehmen ist, könne der Autobauer trotz der unsicheren Konjunkturlage weiter auf hohe Verkaufspreise setzen und habe seinen Ergebnisausblick für das Gesamtjahr erneut erhöht. So würden die Stuttgarter nun in der Pkw-Sparte eine um Sondereffekte bereinigte Umsatzrendite vor Zinsen und Steuern zwischen 13 und 15% statt bisher 12 bis 14% erwarten. Auch bei den Vans und im Gesamtkonzern sollten die Ergebnisse besser ausfallen als bisher gedacht. Analysten hätten mit einer weiteren Erhöhung der Margenprognose in der wichtigsten Sparte mit Autos gerechnet.Im dritten Quartal habe Mercedes-Benz den Konzernumsatz dank eines gestiegenen Absatzes, des gestiegenen Anteils teurerer Autos und dank einer "guten Preisdurchsetzung" um 19 Prozent auf 37,7 Milliarden Euro gesteigert. Dabei seien Effekte aus der Abspaltung von Daimler Truck im Vorjahr ausgeklammert. Vor einem Jahr hätten fehlenden Elektronikchips die Produktion und die Verkäufe des Autobauers deutlich eingeschränkt. Der Konzerngewinn aus fortgeführten Geschäften habe sich auf knapp 4 Milliarden Euro verdoppelt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Deutsche Bank Research, Tim Rokossa, in einer Studie vom 28.10.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung nach einer Investorenveranstaltung mit Finanzvorstand Harald Wilhelm auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 105,00 auf 100,00 Euro gesenkt. Der Analyst glaube nun sogar, dass der vom Autobauer erhöhte Ausblick noch Luft nach oben biete. In seinen angepassten Schätzungen für 2023 berücksichtige er allerdings zunächst möglichen Gegenwind für die Preise.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Philippe Houchois hat sie am 26.10.2022 nach Zahlen zum dritten Quartal und der erneuten Anhebung des Ergebnisausblicks auf "hold" mit einem Kursziel von 63,00 Euro belassen. Der Autobauer habe wie üblich stark abgeschnitten, so der Analyst. Ein Highlight bleibe die geringe Kapitalbindungsdauer (Cash Conversion).Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick: