XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

57,29 EUR -0,28% (09.11.2023, 17:43)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (10.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Aktie von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 76,10 EUR vom 16. Juni in einem Abwärtstrend und hat im bisherigen Verlaufstief am 31. Oktober 55,08 EUR erreicht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.An der Unterstützung um 55,30 EUR sei die Aktie wieder nach oben abgeprallt und habe eine Erholung eingeleitet, die aber erneut nur den 10er-EMA erreicht habe. Am Vortag sei das Papier erneut mit einer bärischen Tageskerze direkt am 10er-EMA aus dem Handel gegangen.AusblickDie Mercedes-Benz-Aktie habe mit der Erholung zum 10er-EMA das übliche erste Anlaufziel einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend erreicht und könnte nun wieder nach unten abprallen und die übergeordnete Abwärtsbewegung weiter fortsetzen. Darauf deute auch die bärische Vortageskerze direkt am 10er-EMA hin. Die Anlaufmarke auf der Unterseite wäre dann erneut die Unterstützung um 55,30 EUR. Sollte es hingegen zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte das noch offene Gap bei 60,76 EUR angelaufen und geschlossen werden. (Analyse vom 10.11.2023)Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:57,20 EUR +0,18% (10.11.2023, 08:50)