XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

53,42 EUR +5,53% (07.07.2022, 16:28)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (07.07.2022/ac/a/d)





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Shortseller Bridgewater Associates, LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Mercedes-Benz-Aktien über die Offenlegungsschwelle an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP steigern ihr Engagement in den Aktien der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF).Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 06.07.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,49% auf 0,50% der Mercedes-Benz-Aktien ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Mercedes-Benz-Aktien:0,50% Bridgewater Associates, LP (06.07.2022)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,05% der Mercedes-Benz-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:53,70 EUR +5,52% (07.07.2022, 16:43)