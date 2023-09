Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz sehe die Rabattschlacht bei Elektroautos in China bisher gelassen. "Der Preiskampf in China findet im Preisbereich bis 300.000 Renminbi statt", habe Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer am Sonntag in München vor dem Start der Auto- und Verkehrsmesse IAA vor Journalisten gesagt. Die Aktie von Mercedes-Benz habe heute zu den drei besten Werten des Tages im DAX gehört.300.000 Renminbi seien umgerechnet gut 38 000 Euro. "Wir sind hauptsächlich im Segment bis zu 800.000 Renminbi oder sogar bis über einer Million Renminbi unterwegs - und wir werden da den Kunden weiterhin das beste Angebot machen, das ist unser Ziel", so Schäfer weiter.Bei den neuen Elektroantrieben wie in dem auf der IAA vorgestellten neuen CLA-Modell würden die Stuttgarter die hohen Kosten bei den E-Autos deutlich herunterbringen wollen. Konkurrent BMW habe für die ab 2025 anlaufende "Neue Klasse" rund 50 Prozent an Einsparungen im elektrischen Antriebsstrang in Aussicht gestellt. "Wir werden uns bei den Kostensenkungen für unsere neuen Elektroantriebe auf Augenhöhe mit der Konkurrenz bewegen", habe Schäfer dazu gesagt.Gleichwohl mache dem Manager die anstehende Entwicklung neuer Verbrennungstechnik Sorgen. "Das, was heute an EU7-Entwürfen auf dem Tisch liegt - da ist eine riesige Arbeit zu leisten. Eine finanzielle Mammutaufgabe für die Zulieferindustrie, für Motoren- und Pkw-Fabriken, die unglaubliche Ressourcen braucht", habe Schäfer mit Blick auf die geplante Verschärfung der Abgasregulierung in der EU gesagt. Mit ihr sollten Abgasemissionen nochmals deutlich reduziert werden, die Autoindustrie warne aber seit langem vor hohen Kosten.Anleger bleiben mit einem Stopp bei 58,00 Euro investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: