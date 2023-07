Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (25.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz wolle trotz der zuletzt zähen Verkäufe bei Elektroautos mehr Geld in die Entwicklung der Antriebsart stecken. "Wir erhöhen den Einsatz", habe Vorstandschef Ola Källenius im Interview dem Handelsblatt gesagt. "Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen", habe er dem Blatt gesagt. Källenius wolle die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Elektroantrieben von derzeit 40 Milliarden Euro im Zweifel aufstocken und ohnehin geplante Ausgaben vorziehen. Details habe der Manager allerdings nicht genannt.Trotz hoher Wachstumsraten würden die Elektroverkäufe derzeit schleppender als gedacht verlaufen. Das Ziel, zur Mitte des Jahrzehnts einen Anteil von rund 50 Prozent reiner Elektroautos zu erreichen, habe der Autobauer jüngst kassiert.Für diese Schwelle peile Mercedes jetzt 2026 an, wie Källenius dem Branchenmagazin "Automobilwoche" gesagt habe. "Wir können uns nicht völlig von der Entwicklung der Märkte entkoppeln. Aber ein Jahr mehr oder weniger ist auch nicht wirklich entscheidend", so der Manager. "Viel wichtiger ist es, jetzt den Kapitaleinsatz zu kontrollieren." Vier Elektro-Architekturen seien in der Entwicklung, die für weiteres Wachstum bei elektrischen Fahrzeugen sorgen sollten.Rabatte sollten dagegen angesichts der Luxus- und Margenstrategie von Källenius nicht zu den Mitteln gehören, mit denen die Stuttgarter ihre Verkäufe würden ankurbeln wollen. "Wir bleiben standhaft", habe Källenius dem "Handelsblatt" gesagt. US-Elektrorivale Tesla habe jüngst die Verkäufe mit hohen Rabatten angeschoben. Experten würden schon seit längerem erwarten, dass die Branche sich wieder stärker auf einen Preiswettbewerb einstellen müsse.Zuletzt habe sich Goldman Sachs bullish gegenüber Mercedes-Benz geäußert. Analyst George Galliers habe die Entwicklung bei Mercedes gelobt und der Aktie Aufwärtspotenzial bis 98 Euro eingeräumt. 98 Euro halte auch Eduardo Gonzalez von der Grupo Santander für möglich. UBS-Analyst Juan Perez-Carrascosa sehe Potenzial bis 85 Euro.Aus charttechnischer Sicht habe die Aktie zuletzt deutlich an Dynamik verloren. Das Papier habe die 50-Tage-Linie nach unten durchbrochen, die bei 72,18 Euro verlaufe. Support biete aktuell die 100-Tage-Linie, die bei 71,23 Euro verlaufe. Neues Kurspotenzial nach oben ergebe sich erst, sobald der Ausbruch über das Hoch bei 75,50 Euro gelinge. (Analyse vom 25.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link